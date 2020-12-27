Сегодня, 27 декабря, во второй половине дня в Орле должны быть завершены аварийные работы на магистральном водоводе на Кромском шоссе. Напомним, прорыв трубы произошел в районе Знаменки вечером 26 декабря.Из-за аварии без воды остались жители Знаменки, Заводского и части Советского районов города. На место происшествия незамедлительно выехали несколько бригад «Орелводоканала» со спецтехникой.К десяти часам вечера, по информации Администрации города Орла, подача водоснабжения была восстановлена на 95%.- Авария на магистральном водоводе на Кромском шоссе будет устранена как минимум к 15.00 27 декабря. До этого момента несколько участков Орла и Орловского района останутся без водоснабжения, - сообщил Василий Иванов, генеральный директор «Орелводоканала».Без воды сегодня остаются жители многоквартирных домов №1, 3 и 5 по Машиностроительной улице и частного сектора на улице Высоковольтной и в поселке Дружный.Подвоз воды будет осуществлять по заявкам. Телефон: 8 (4862) 44-36-18.