В Заводском районе Орла «по горячим следам» задержали мужчину, зарезавшего свою сожительницу. Тело 43-летней женщины обнаружили в ее собственной квартире 25 декабря.В итоге благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников личность предполагаемого убийцы была установлена в кратчайшие сроки. После задержания орловец сознался в содеянном и пояснил, что был пьян, когда между им и его женщиной разгорелся конфликт. Вскоре он схватился за нож.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся необходимы следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.