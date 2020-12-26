В Орловской области передают в суд дело о ДТП, унесшем жизни четырех человек, в том числе восьмилетнего ребенка. Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.Напомним, трагедия произошла вечером 7 сентября в районе деревни Становое в Орловском районе. Тогда на скорости столкнулись два автомобиля – «Киа» и «Тойота». По версии следствия, водитель автомобиля «Тойоты», нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Результат - лобовое столкновение и гибель людей.Кроме того, еще двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Киа» получили тяжкий вред здоровью.- Органом предварительного расследования действия водителя автомобиля «Тойота» квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц). После вручения обвинительного заключения обвиняемому дело будет направлено для рассмотрения по существу в Орловский районный суд, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.