В преддверии новогодних праздников и зимних каникул на железнодорожном вокзале Орла побывал «Полицейский Дед Мороз». Сказочный волшебник подарил ребятам сладости и напомнил важные правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.Появление Деда Мороза вызвало восторг у юных пассажиров.- Никто не остался без праздничного настроения, сладких подарков и внимания. Дедушка Мороз поздравил с наступающими праздниками детей и их родителей, пожелал всем здоровья и напомнил о правилах безопасного поведения, - рассказали «КП» в линейном отделе МВД России на станции Орел.В ежегодной акции МВД России всегда с радостью принимают участие и взрослые, и дети. Накануне новогодних праздников к ней присоединяются все подразделения ведомства.