В Орле полицейские задержали мошенницу, наваривавшуюся на \\"продаже\\" породистых щенков. Аферистка надула покупателей из нескольких регионов.В правоохранительные органы обратилась одна из пострадавших от рук мошенницы, жительница города Ливны. На сайте объявлений та нашла предложение о продаже щенков шпица. Женщина захотела купить собаку, позвонила продавцу, а в ответ услышала, что от покупателей нет отбоя и нужно внести предоплату. Покупательница так и сделала: перечислила 6 тысяч рублей в качестве залога. Однако ни щенка, ни денег в дальнейшем любительница пушистых четвероногих не увидела. Продавщица попросту отключила телефон, а после похожие объявления появились на сайте уже под другим именем. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска установили 34-летнюю жительницу города Орла, причастную к противоправному деянию. Как оказалось, она пыталась \\"продать\\" щенков не только жительнице Ливенского района. Гражданка также является фигуранткой еще четырех аналогичных уголовных дел, возбужденных в других регионах, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Уголовное дело возбуждено по статье \\"Мошенничество\\".