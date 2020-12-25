Сбер и 2ГИС (входит в экосистему Сбера) запускают проект «Рейтинг безопасности» — первый в России пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности.Рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции. Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru — в форме создания отзыва. А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой Сбера, могут получить push-уведомление в СберБанк Онлайн и написать верифицированный отзыв — факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии 2ГИС. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.Владислав Крейнин, срший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк:C самого начала пандемии коронавируса Сбер разрабатывает и внедряет технологические решения, которые помогают людям в сложившейся ситуации. Наш новый проект создан не для контроля, как соблюдаются или не соблюдаются меры безопасности, а для того, чтобы каждый из нас мог позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких, знакомых и незнакомых людей. Ведь только общими усилиями мы сможем остановить распространениеCOVID-19. Мы надеемся, что “Рейтинг безопасности” внесёт свой позитивный вклад в эту борьбу.”