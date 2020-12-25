В Орловской области ограничительные меры по коронавирусу продолжают действовать, а вместе с тем продолжаются и проверки соблюдения правил санитарной безопасности. За неделю в регионе выявлено почти 300 нарушителей.- В период с 15 по 21 декабря административные комиссии провели 8726 проверок на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За этот период 285 раз были применены меры реагирования, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.Часто нарушителей выявляют в общественном транспорте. Причем составляют протоколы как на пассажиров, так и на водителей. Проверяют также водителей и пассажиров легковых такси.Ограничения по коронавирусу, в том числе и масочный режим, продлены в регионе до 31 января 2021 года включительно.