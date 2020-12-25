В грядущие каникулы орловцы и гости регионе не смогут посмотреть на животных, съездить в гости к зубрам, поучаствовать в экскурсиях, мастер-классах и других мероприятиях национального парка \\"Орловское полесье\\". Все события отменены до конца праздничных выходных, причина тому - коронавирус.- В связи с проведением профилактических мероприятий по недопущению и распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), введением ограничительных мероприятий мероприятия отменяются с 23.12.2020г по 10.01.2021 года включительно, - сообщает пресс-служба нацпарк.Не запрещено погулять по зимнему лесу и полюбоваться пейзажами. Правда, сделать это можно только в индивидуальном порядке. Визит-центр полесья также работать не будет.