В Орловской области на 25 декабря 2020 коронавирус подтвердился еще у 183 жителей. Где выявлены новые заболевшие и как в целом распространена болезнь по региону: оперативный штаб области рассказал о географии COVID-19.В городе Орле за сутки заболело 73 жителя, В Орловском районе 34,в Залегощенском 26, в Верховском 13, в Новодеревеньковском 9, в Краснозоренском и Покровском по 7, в Свердловском 5, в Новосильском и Ливенском по 3, в Мценском, Хотынецком и Малоархангельском по 1.За весь период наблюдения в Орле зафиксировано 10 412 случаев COVID-19, в Орловском районе 2 556, в Ливенском районе 1 373, в Мценском 1 065. В других муниципальных образованиях количество заболевших не превышает пятисот человек: в Дмитровском районе 486 заразившихся, в Урицком 459, в Болховском 370, в Хотынецком 368, в Свердловском 322, в Покровском 293, в Малоархангельском 284, в Новодеревеньковском 278, в Залегощенском 259, в Колпнянском 230,в Верховском 202, в Кромском 193,в Троснянском 185, в Должанском 163, в Шаблыкинском 155, в Глазуновском 132, в Сосковском 128, в Знаменском 125, в Новосильском 113, в Краснозоренском 101, в Корсаковском 48.- Все заболевшие находятся под наблюдением Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.