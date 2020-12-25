Новый год-2021 все ближе. Уходящий год мало радовал настоящей зимней погодой со снегом и морозом. Какой же будет погода в новогоднюю ночь в Орле на этот раз? Делимся подробным прогнозом синоптиков на 31 декабря и 1 января.Как по наблюдениям синоптиков Гидрометцентра России, днем погода будет мало напоминать зимнюю. Столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса. Будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя. Ветер южный со скоростью 4 м/с. Атмосферное давлениеОднако к новогодней ночь немного холодает.- На новогоднюю ночь возможны небольшие осадки, температура ночью и днем ожидается слабоотрицательная. Ничего аномального в погоде нет, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.Однако специалисты напоминают, более точный прогноз будут известен за ближайшие три дня до Нового года.