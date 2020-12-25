В последние выходные 2020 года в Орле будет снежно, небольшой мороз и ветрено. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 26 и 27 декабря.Как сообщили «Комсомолке» в Орловском гидрометцентре, в субботу, 26 декабря, в облцентре будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью и днем около нуля градусов. Ветер западный 5-10 м/с.В целом по Орловской области столбики термометров ночью покажут -4 градуса, а днем +1 градус.- Местами гололед, на дорогах гололедица, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.В воскресенье, 27 декабря, в Орле ночью небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Температура от трех до пяти градусов мороза. Ветер западный 6-11 м/с.В целом по области температура воздуха ночью и днем 1-6 градуса мороза.