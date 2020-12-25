В Орловской области комментарий в одном из пабликов в соцсетях довел 31-летнего мужчину до уголовного дела. Жителю Верховского района инкриминируют 148 статью УК РФ - нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.Орловец в апреле 2020 года опубликовал комментарий, в котором содержалось явное неуважение к обществу и было направлено на оскорбление религиозных чувств верующих. В настоящее время Следственный комитет уже закончил расследование этого дела.- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.