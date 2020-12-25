С 21 декабря в Орловской области семьям с детьми до семи лет начали выплачивать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Деньги перечисли на родительские счета 58 тысяч малышей.Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, до Нового года выплаты должны получить родителям, опекунам, усыновителям, воспитывающим детей, которым на момент 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет.Средства перечисляются автоматически. Однако в ряде случаев все-таки придется заглянуть в Пенсионный фонд.- Заявления необходимо подать родителям, у которых сменился банковский счет, тем, кто весной и летом этого года не обращался за выплатами и тем, кого ребенок родился в период с 1 июля 2020 года. Сделать это нужно не позднее 27 декабря, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.Подать заявление можно через Единый портал госуслуг или в клиентских службах ПФР.