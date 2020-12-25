Накануне в полицию обратилась 21-летняя жительница города Орла. Взволнованная девушка рассказала полицейским о том, что с ее банковского счета исчезло 115 тысяч рублей. Произошло это сразу после общения по телефону с «сотрудниками банка».Неизвестные позвонили орловчанке, назвали ее имя и были очень убедительны. Начали с запугивания, мол некие мошенники пытаются взять на нее кредит и нужно срочно спасать деньги с банковского счета. В итоге схема обмана сработала и девушка сама перевела через онлайн-сервис все свои сбережения на чужой счет.- Девушка рассказала, что слышала о подобных случаях мошенничества и видела профилактические памятки. Однако, звонившие были крайне убедительны и она им поверила. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Мошенничество», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Полицейские просят жителей региона быть особенно бдительными в преддверии новогодних праздников и не выполняйте никаких денежных операций, навязываемых неизвестными, даже если они представляются работниками банков или правоохранительных органов.