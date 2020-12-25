Сегодня, 25 декабря. в Орле прошла очередная дезинфекция железнодорожного вокзала. Обеззараживание провели сотрудники МЧС. При помощи спецтехники и дезинфицирующих средств они провели полную обработку всех помещений – начиная от входа до багажного отделения.Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Орловской области применяли высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных.- МЧС России продолжит оказывать помощь в проведении дезинфекции различных объектов. Также профилактические мероприятия проводятся во всех структурных подразделениях, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.