В четверг, 24 декабря, в Прокуратуре Орловской области прошла большая пресс-конференция главы ведомства Владислава Малкина с представителями ведущих СМИ региона. В центре внимания оказались наиболее обсуждаемые проблемы Орла и области. Не остался без внимания и вопрос с попыткой ликвидировать ярмарки выходного дня в облцентре.Напомним, еще в начале осени ныне экс-глава администрации Александр Муромский подписал документ, согласно которому «Хлебосольный выходной» на Комсомольской площади и площади Жукова ликвидировался. Чиновники обосновывали свое решение тем, что в 2021 году здесь будут проходить масштабные работы по благоустройству, да и безопасность на этих участках под вопросом.Однако с подобными планами не согласились ни 450 предпринимателей, работающих на ярмарках, ни сами покупатели. Да и депутаты горсовета решение администрации не поддержали.Прокуратура области провела проверку и выяснила, что каких-либо предпосылок для ликвидации ярмарок нет.- Были предписания ГИБДД для оборудования здесь парковочных мест, но если администрация таким образом хочет решить этот вопрос, то это неправильно. В настоящее время мы держим ситуацию под контролем и следим за законностью принимаемых администрацией решений. Если без конкретных оснований ярмарки все же перенесут куда-то, ответная реакция не заставит себя ждать, - пояснил Владислав Малкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Люди жалуются на равнодушие»: прокурор Орловской области провел большую пресс-конференцию. Владислав Малкин обозначил главные болевые точки в жизни региона (подробнее).