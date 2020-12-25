В Орловской области практически закончены работы по установке в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году планировалось сделать 43 ФАПа и одну и врачебную амбулаторию.На прошлой неделе был получен акт ввода в эксплуатацию на ФАП в селе Герасимово Шаблыкинского района, 42-й из плана. Сегодня, 25 декабря, планируют закончить работы на последних двух объектах.- Еще один ФАП должны ввести в эксплуатацию в Кромском районе. Также завершается строительство врачебной амбулатории в селе Бараново Ливенского района, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.