В четверг, 24 декабря, депутаты горсовета в первом чтении одобрили изменения Устава города Орла и согласились с введением должности сразу двух первых заместителей мэра. Их будут официально называть первые заместители главы администрации.Напомним, с такой инициативой выступил новоизбранный мэр Юрий Парахин. Вопрос обсуждали еще на ноябрьской сессии горсовета, но тогда депутаты решили отправить его на доработку и вот в первом чтении они все же выступили «за» нововведения.- Ранее, при мэре Вельковском и при мэре Уварове, в структуре администрации было также два первых заместителя мэра города, – напомнил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.Одновременно с этим. согласно предлагаемым изменениям, будут упразднены две должности замглавы администрации - зама по социальным вопросам и зама по ЖКХ.- Таким образом, вместо пяти заместителей главы администрации, останутся три: два первых заместителя и один заместитель, отвечающий за финансы. Полномочия по социальным вопросам и ЖКХ будут перераспределены между первыми заместителями и дополнительные средства из городской казны не потребуются, а напротив планируется экономия, - пояснили «КП» в пресс-службе горсовета.Итоговое решение о назначении первых замов будет принято 18 января 2021 года на публичных слушаниях.