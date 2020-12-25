В Орле под колесами внедорожника погибла пожилая женщина. Автомобиль \\"УАЗ Патриот\\" сбил ее, сдавая назад.Авария произошла в четверг 24 декабря. Утром, в начало одиннадцатого, 61-летний водитель отечественного внедорожника выезжал задним ходом с территории дома №3 Монастрыской площади. В этот момент здесь же шла 68-летняя женщина. Машина наехала на пешехода, прибыла \\"скорая\\". Но спасти пострадавшую не удалось.- В результате ДТП пешеход скончалась при транспортировке в областную клиническую больницу, - сообщили \\"КП\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.