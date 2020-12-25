Накануне, 24 декабря, в прокуратуре Орловской области состоялась большая пресс-конференция главы ведомства Владислава Малкина с представителями региональных СМИ. Один из самых острых тем обсуждения стал случившейся в этом году мусорный коллапс.Напомним, 11 декабря из-за долгов регионального оператора по обращению с ТКО «Зеленая роща» свою работу по приемы бытовых отходов приостановила мусоросортировочная станция «ЭкоСервис». Из-за этого и так сложная ситуация с переполненными мусорными контейнерами в Орле и районах области сильно усугубилась.Жалобы и возмущение орловцев стали нарастать как снежный ком. В итоге разрешать проблему пришлось прокуратуре. Прокурор Владислав Малкин побывал на мусоросортировочной станции и провел совещание прямо на месте.После этого завод снова заработал, а ряду должностных лиц были внесены представления. В частности, это касается зампреда Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и генерального директора «Зеленой рощи».Однако вопросов к «мусорной» ситуации в Орловской области у ведомства меньше не стало. Как уточнил Владислав Малкин, прокуратура намерена провести еще одну проверку и выяснить обстоятельства первоначального выбора регионального оператора.- Я должен посмотреть, как проводился выбор регионального оператора. Ведь при отсутствии своего полигона и своей спецтехники эта организация будет их арендовать. Это скажется на тарифах для граждан, —пояснил главный прокурор Орловской области.Кроме того, руководитель ведомства напомнил, что в производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств при оплате работ по вывозу ТКО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Люди жалуются на равнодушие»: прокурор Орловской области провел большую пресс-конференцию. Владислав Малкин обозначил главные болевые точки в жизни региона (подробнее).