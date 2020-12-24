В Северном районе Орла закончили монтировать пандус в одной из жилых многоэтажек. Несколько лет живущая здесь девушка-колясочница Ольга обращалась в разные инстанции и просила помощи, но везде были только обещания.Тогда, накануне пресс-конференции с Владимиром Путиным, орловчанка решилась записать видеообращение к Президенту и рассказать ему о своей беде. Девушка поведала о том, что в подъезде ее дома есть пандус, но он слишком крутой и спускаться по нему просто опасно. Вот и приходилось ее пожилым родителям поднимать дочку на руках.Вскоре к вопросу подключился Следственный комитет и прокуратура. Рано утром 17 декабря возле дома Ольги закипела работа, началось строительство безопасного пандуса.- Органами местного самоуправления и управляющей компанией надлежащие меры к обеспечению доступности для маломобильных групп населения не принимались. В целях защиты прав орловчанки в суд был направлен иск об обязании администрации города обеспечить доступность жилого дома, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.23 декабря установка пандуса была завершена.