Сегодня, 24 декабря, на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов Орловской области прошло подведение итогов работы по ремонту и дорожному строительству. На конец декабря 2020 года они завешены на 97% (из 294 дорог отремонтировали 286).Рассказываем, какие районы не успели выполнить намеченную программу. В целом на ремонт автомобильных дорог местного значения в Орловской области было выделено 1 млрд 388 млн рублей, освоили же 1 млрд 331 млн рублей.В 20 районах и городских округах средства были освоены полностью. Сложности возникли в Дмитровском, Кромском и Свердловском районах. Здесь работы фактически выполнены, но качество пока оставляет желать лучшего. Поэтому подрядчикам еще не перечислили деньги.В Мценском районе недоосвоение лимитов связано с экономией, сложившейся в период проведения торгов. В Орле, Орловском и Залегощенском районах – это неполное освоение по заключенным контрактам на дополнительные средства.- По оставшимся 8 объектам работы будут завершены в следующем году с переносом соответствующего финансирования и применения необходимых административных мер к подрядчикам, - сообщили «КП» в пресс-служба Правительства Орловской области.