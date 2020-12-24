В Орле назвали дату открытия ледового катка на площади Ленина. Уже в грядущее воскресенье, 27 декабря, любители коньков смогут покататься под открытым небом в центре города.- 27 числа планируем открыть каток. Будут наши юные хоккеисты, фигуристы. Сразу скажу - не приглашаем никаких людей. Открытие состоится в вечернее время. Можно будет прийти и покататься, - объявил об открытии губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.В этом году для желающих погонять по льду будут действовать ограничения, связанные с коронавирусом.