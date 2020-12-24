Общественная организация \\"Зеленый патруль\\" представила национальный экологические рейтинг по итогам прошедшей осени. Орловская область оказалась в конце списка.Рейтинг составляется экспертами-экологами на основе множества факторов, он публикуется 4 раза в год по итогам сезонов: зимы, весны, лета, осени. В этот раз Орловская область несколько сдала позиции и оказалась внизу списка, на 65 строчке из 85, потеряв одну позицию.Зато соседние регионы, напротив, попали в топ-10 экологического рейтинга. Так, на 5 месте Курская область, на 10 Калужская. Выше Орла и области Липецкий регион - 56 место и Брянский - 58 место. Ниже Орловщины в рейтинге очутилась Тульская область - на 71 строчке.Как сообщает пресс-служба \\"Зеленого патруля\\", в целом Центральный федеральный округ находится на 1 месте в России в Национальном экологическом рейтинге.