В региональном МЧС рассказали об итогах дежурства спасателей за сутки. В среду 23 декабря пожарные боролись с пламенем в Орле, на улице Чапаева.В службу спасения сообщение о возгорании в Заводском районе поступило глубокой ночью, время было около двух часов. Спасатели прибыли на место. Как оказалось, огонь охватил хозяйственную постройку.- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела. От огня спасена рядом стоящая хозпостройка, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.Почему произошел пожар устанавливают специалисты чрезвычайного ведомства. К счастью, обошлось без пострадавшихВсего же за сутки в регионе спасатели выезжали на разные происшествия 6 раз.