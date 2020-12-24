Один человек пострадал в автомобильной аварии на орловской дороге. Водитель иномарки не уступил дорогу и спровоцировал столкновение с отечественной легковушкой.ДТП случилось на трассе \\"Орел-Тамбов\\". Вечером в среду 23 декабря, около половины девятого, 36-летний водитель на легковой иномарке \\"Киа Рио\\" выезжал с территории заправки. В этот же момент по трассе, в сторону города Ливны, ехала другая легковушка \\"ВАЗ 2114\\". Иномарка не уступила дорогу \\"Четырнадцатой\\", машины столкнулись. И, судя по снимкам с места происшествия, неслабо.- В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля \\"ВАЗ\\" был доставлен в центральную районную больницу города Ливны, - сообщили \\"КП\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.За прошлые сутки на орловских дорогах, по данным ГИБДД, произошло 15 аварий. В других ДТП никто не пострадал.