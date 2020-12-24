В Орле фигурантом уголовного дела стал директор ООО \\"Ферропак\\". Его подозревают в невыплате зарплаты 32 сотрудникам предприятия на сумму более миллиона рублей.Некоторые подробности дела озвучил региональный следком. По версии следствия, у организации на расчетном счету имелись необходимые деньги, чтобы заплатить сотрудникам. Однако директор предпочел этими средствами расплачиваться с контрагентами и платить по договорам. В итоге три десятка человек остались без положенной им заработной платы, сумма долга превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. За опрометчивые финансовые решения руководителю \\"Ферропака\\" предстоит ответить перед законом.- Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО \\"Ферропак\\", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила \\"Комсомолке\\" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.