Новый год все ближе, а это значит самое время зарядиться праздничным настроением. Праздничные мероприятия в Орле на Новый год 2021, конечно, не столь масштабны как обычно - свое дело сделал коронавирус. Но все же орловцев ждет кое-что интересное. Так, на праздничную фотосессию приглашает центральная городская библиотека им. Пушкина.Принять участие в новогодней фотосессии под названием \\"Чтобы сказка жила\\" может любой желающий совершенно бесплатно. В пользование гостям \\"пушкинки\\" предоставляется фотозона и костюмы. Снимки обработают сотрудники библиотеки.- У каждого будет возможность перевоплотиться в сказочного персонажа. Посетители также могут осуществить съемку своими силами. Единственное условие – разрешить разместить получившиеся фотографии в группе библиотеки \\"Вконтакте\\", - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе городской администрации.Перевоплотиться можно в Мальвину, Серого Волка, Карабаса-Барбаса, Царевну и, конечно Деда Мороза и Снегурочку.КОГДА? ГДЕ?До 30 декабря, 10.00-20.00ул. Комсомольская, 65Телефон: +7 (4862) 59-97-20(0+)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Куда сходить с детьми в Орле в преддверии Нового года и на каникулах? Волшебные сказки, мастерская Деда Мороза, квесты и мастер-классы, катание на лошадях, новогодние спектакли и волшебные сказки - \\"Комсомолка\\" собрала для вас и ваших малышей большую афишу...(далее)