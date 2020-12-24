Снежный фронт надвигается на центральную Россию, в том числе на Орловскую область. В конце недели, 25 и 26 декабря, в регионе погода будет не самой приятной: мокрый снег, сильный ветер, гололед и оттепель.По данным Росгидрометцентра, в пятницу 25 декабря в Орловской области ночью пойдет снег, небольшой, местами умеренный. Днем снегопад станет мокрым, снег будет налипать, на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть с юга со скоростью 9-14 м/с, а временами порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С, днем -2°С…+3°С.В субботу 26 декабря ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3°С…+2°С.Из-за грядущей непогоды спасатели перешли в режим повышенной готовности.- Для снижения рисков Главным управлением МЧС России по Орловской области выполнен комплекс превентивных мероприятий. В настоящее время Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности, приведена в готовность к действиям по предназначению аэромобильная группировка Главного управления, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе главка чрезвычайного ведомства.Орловцам же в непогоду стоит не забывать о безопасности, в особенности водителям: соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим.