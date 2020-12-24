В Орловскую область до конца 2020 года поступит 2 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.В традиционный эфир с жителями глава региона вышел накануне, 23 декабря. Он отметил, что до конца февраля 2021 года область ожидает поставку уже 33 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\". Прививки орловцам делают уже сейчас.- Сейчас по решению Минздрава идет вакцинация в первую очередь медиков, потом - учителя и социальные работники, - пояснил Клычков.Губернатор отметил, что в числе первых прививка нужна также тем, кто работает с людьми и не может уйти на дистанционку. Сам же глава региона собирается сделать прививку от коронавируса в марте-апреле.