В Орловской области на обеды для школьников выделено больше 315 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в 2021 году.Сумму распределят между бюджетами районов области, постановление об этом подписал губернатор. Также принято решение о финансировании на 2022 и 2023 годы, деньги выделены из бюджета области.Большая часть из 313,5 миллионов - именно столько заложено на 2021 год - пойдет школам города Орла, это 150,1 миллиона рублей. На втором месте по объему финансирования город Ливны - 23,4 миллиона рублей, на третьем - Орловский район, в будущем году школьники будут питаться на 21,5 миллион рублей.- Объем областных субсидий на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов в 2022 году составит 324,9 млн рублей, в 2023 году – более 331 млн рублей, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.