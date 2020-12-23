В Орле стартует ежегодная благотворительная акция \\"Свет рождественской звезды\\". В этом году ее героем станет незрячий Данил Бабкин, у мальчика серьезный диагноз - ретинопатия 5-й степени.Каждый год \\"Свет Рождественской звезды\\" зажигается для ребят, оказавшихся в непростой ситуации. За время проведения акции удалось собрать более 1,7 млрд рублей материальной помощи.- Собранные в ходе \\"Света Рождественской звезды\\" 2021 года средства будут направлены на приобретение компьютера со специальной звуковой программой. Это необходимо для облегчения и повышения эффективности процесса обучения, социализации, - рассказали \\"Комсомолке\\" в пресс-службе администрации Орла.Программа эта рассчитана на 4 пользователей, поэтому удастся помочь еще нескольким детям. Собрать нужно 100 тысяч рублей, поэтому каждые перечисленные 100 рублей будут полезны. Итоги акции подведут в ходе благотворительного концерта, в этот раз он пройдет в формате онлайн.РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ