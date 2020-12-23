По данным на 23 декабря 2020 года количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области составляет 175. Оперштаб региона представил карту распространения COVID-19 по области.За сутки в городе Орле заболели 111 жителей, в Орловском районе 33, в Урицком и Хотынецком по 6, в Верховском и Троснянском по 4, в Залегощенском 3, в Мценском и Свердловском по 2, в Дмитровском, Кромском, Шаблыкинском и Болховском по 1.За все время пандемии количество заболевших выглядит следующим образом. В Орле заразилось 10 205 человек, в Орловском районе 2 502, в Ливенском 1 370, в Мценском 1 060. В остальных муниципальных образованиях заболевших меньше тысячи, а именно в Дмитровском районе 486, в Урицком 458, в Болховском 367, в Хотынецком 362, в Свердловском 317, в Покровском 286, в Малоархангельском 282, в Новодеревеньковском 268, в Залегощенском 233, в Колпнянском 229, в Кромском и Верховском по 189, в Троснянском 182, в Должанском 163, в Шаблыкинском 154, в Глазуновской 132, в Сосковском и Знаменском по 125, в Новосильском 110. А два районе не переступили порог в сто заболевших: это Краснозоренский, где заразилось 94 человека и Корсаковский, в котором 48 заразившихся.Всего в Орловской области 19 936 человек заболели COVID-19.