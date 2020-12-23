В Орле 22-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Горожанку обвиняют в ложном доносе: она наврала об изнасиловании.Как сообщает региональный следком, в октябре этого года орловчанка написала заявление в полицию об изнасиловании. В этом у девушки был личный интерес. Однако при доследственной проверке оказалось, что заявительница соврала. Так она и стала фигуранткой уголовного дела.- Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), - сообщала \\"КП-Орел\\" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.В настоящее время расследование продолжается.