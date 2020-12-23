В 2021 году к оплачиваемым общественным работам планируют привлечь около 750 жителей Орловской области. Им предложат широкий выбор деятельности – от подсобных рабочих и вспомогательного персонала при благоустройстве территорий до руководителя экологического отряда или вожатого в летнем лагере.Соответствующее постановление 18 декабря подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.- Всего в перечне общественных работ указано 149 видов деятельности. Орловцам предлагают работу в промышленности, строительстве, издательстве, муниципальных образовательных организациях, на предприятиях общественного питания и другую, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.Вопросы о трудоустройстве можно задать Службе занятости населения вашего района, а также по телефону регионального Управление труда и занятости (4862) 55-24-84.