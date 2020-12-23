Накануне, 22 декабря, в Орле прошла торжественная церемония. Многодетной семье из Ливенского района передали сертификат и ключи от автомобиля «ГАЗель».Мама большого семейства Лариса Билокинь воспитывает 15 детей, семь из которых несовершеннолетние, а одна девочка – инвалид-колясочник. Теперь в их полном распоряжении 8-местный автомобиль.Финансовую помощь в приобретении «ГАЗели» оказала орловская строительная компания. Глава региона Андрей Клычков отметил работу ее руководителя Алексея Минакова Благодарностью Губернатора Орловской области.- Вызывает искреннюю гордость, что Орловщина богата неравнодушными и отзывчивыми людьми, с активной гражданской позицией. Убежден, что вместе мы многое сумеем сделать для оказания помощи тем, кто в ней нуждается, - отметил губернатор.