Сегодня, 23 декабря, в Северном и Заводском районов ряд домов останется без горячей и холодной воды. В течение дня водоснабжение возобновится.Так с 9 часов утра дня воды не будет в доме №22 по улице Маринченко и в домах №13 и 15 по улице Металлургов. Как сообщает диспетчер ООО «Орловская теплосетевая компания», причина отключения - течь транзитной трубы в подвале дома улице Маринченко, 22. Устранить неполадки должно к 12 часам дня.Горячей и холодной воды сегодня не будет и домах №14 и 16 по улице Латышских Стрелков. С девяти часов утра здесь идут профилактические работы на ЦТП улицы Латышских стрелков, 16а. К часу дня водоснабжение здесь возобновится.Дольше всех предстоит побыть без холодной воды жителям домов №346 и 354 по Комсомольской улице. Здесь бригада «Орелводоканала» проводит замену задвижки на улице Комсомольской, 346. Воду должны дать в четыре часа дня.