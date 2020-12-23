Коронавирусная инфекция позиций в Орловской области не сдает, число заболевших растет день ото дня,а специализированный коечный фонд в дефиците. В ближайшее время 160 дополнительных мест для ковидных пациентов появится в двух районных больницах.Речь идет о Мцеской и Нарышкинской ЦРБ. Как стало известно на заседании регионального оперштаба в понедельник, 21 декабря, в этих медицинских учреждениях палаты перепрофилируют для нужд заболевших коронавирусом. В каждой из больниц, по информации главы депздрава Ивана Залогина, подготовят порядка 60-80 коек.- В целях снижения нагрузки на стационары в регионе продолжается работа по обеспечению лекарствами амбулаторных COVID-пациентов. В настоящее время бесплатные лекарства уже получили 3885 человек, которые лечатся на дому, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.