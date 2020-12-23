В Орле продолжают решать проблемы детей-сирот. Правда, зачастую вопросы с обеспечением их жильем приходится разбирать в судебном порядке. Положенные по закону квартиры смогли получить еще два ребенка, оставшихся без родителей. Поспособствовало этому вмешательство прокуратуры.Сотрудники ведомства в ходе проверки выяснили, что обратившиеся к ним орловцы были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями еще в 2015 году. Однако, когда им исполнилось по 18 лет, квартиры им так и не выделили.- В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на администрацию города Орла обязанности обеспечить сирот благоустроенными жилыми помещениями. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.