Переменчивая погода и перепады температур уже сделали свое дело: в Орле небезопасными стали некоторые здания. Причина в наледи и сосульках, которые образовались на них. Куда можно пожаловаться на опасный лед и как избежать беды? Рассказываем.В случае с сосульками, пожалуй, действует правило береженого Бог бережет. Лучше не подходить вплотную к домам и зданиям, не стоять под балконами и карнизами и обходить стороной места, обнесенные сигнальной лентой. К сожалению, не всегда возможно эти правила соблюдать. Что порой приводит к печальным последствиям.В администрации города орловцев просят: заметили опасную наледь - не проходите мимо! Сообщите об угрозе:- в свою управляющую компанию или организацию, на здании которой лед- в отдел административно-технического контроля (Железнодорожного района — 55-21-26, Заводского района — 76-31-18, Северного района — 33-18-40, Советского района — 43-43-17);-в управление по безопасности администрации города по телефону 43-31-05- оперативному дежурному Единой диспетчерской службы города по телефонам 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93;- в службу спасения по телефону 112.Также можно направить письменное сообщение или сообщить в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram на телефон оперативной связи администрации города Орла +7 (910) 202 57 00.