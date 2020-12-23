Орловский губернатор вошел в состав Государственного Совета РФ. Андрей Клычков примет участие в первом заседании обновленного состава 23 декабря.Закон о Госсовете дума приняла в ноябре этого года, он был одобрен Совфедом. Глава Орловщины стал членом Госсовета указом Владимира Путина. На сегодняшнем заседании темами для обсуждения станут стратегическое развитие и национальные проекты.- Государственный Совет возглавляет Президент Российской Федерации. Государственный Совет является конституционным государственным органом, формируемым Президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.