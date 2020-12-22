На трассе под Орлом мужчина на грузовике врезался в фуру

ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На орловской дороге сегодня утром, 22 декабря, произошло ДТП с пострадавшим. Водитель на грузовике"Исузу" врезался в фуру.

Как сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, автомобильная авария произошла на трассе М-2 "Крым". 27-летний водитель ехал за рулем иномарки по территории Кромского района. В какой-то момент он нарушил правила расположения своего автомобиля на проезжей части и взял на таран прицеп большегруза "Мерседес".

- В результате ДТП пострадал водитель "Исузу", он доставлен в медицинское учреждение, - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.