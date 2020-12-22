Коронавирус в Орловской области: пожилым орловцам посоветовали не ходить в места скопления людей на праздники

В новогодние праздники пожилым орловцам лучше избегать мест массового скопления людей - коронавирус не дремлет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин призвал жителей региона не пренебрегать правилами безопасности по коронавирусу в грядущие праздничные каникулы. Инфекция продолжает активно распространяться по городам и районам.

Речь об этом зашла во время очередного онлайн-брифинга, который Залогин провел 22 декабря. Руководитель депздрава обратил внимание на то, что в праздники особенно важно соблюдать меры предосторожности.

-Мы начали вакцинацию. По мере поступления дополнительной вакцины, количество привитых людей будет увеличиваться. Но пока вакцина не поступит в достаточном количестве, необходимо соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать антисептиком руки, - отметил чиновник.

А в особой мере предостережения коснулись пожилых орловцев в возрасте 65+. Они находятся в группе риска и им рекомендовано не посещать места массового скопления людей на праздники, в том числе торговые центры. То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями. Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения: в том числе запрет на массовые мероприятия, обязательное ношение масок. На новый год в регионе не будет шумных гуляний.