Развели по проверенной схеме: лже-сотудники банка похитили у орловца 260 тысяч рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Еще один житель Орловской области стал жертвой телефонных мошенников. Ловкие лжецы, представляющиеся сотрудниками банка, развели молодого мужчину на кругленькую сумму: орловец лишился 260 тысяч рублей.

Работали аферисты по уже отлаженной схеме. 30-летнему орловцу позвонил незакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. Лже-банкир уверял, что накоплениям мужчины грозит опасность. К сожалению, это оказалось правдой, да только несколько иной. Орловец провел все операции по инструкциям мошенников, поговорил с позвонившими ему якобы сотрудниками правоохранительных органов, снял указанную выше сумму со счета и положил деньги на несколько телефонных номеров, названных звонившими. Только через какое-то время горожанин понял, что его надули.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские обращают внимание жителей региона:

Злоумышленники для маскировки все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (8-800, 8-495, 8-499). Они осуществляют звонки на мобильные телефоны граждан под видом сотрудников банков, часто используют номера реальных банков и финансовых организаций, а также правоохранительных органов.