В Орле детсад на Родзевича-Белевича еще не сдан, но группы набраны. Фото: пресс-служба администрации города

10 декабря в Орле должно было завершиться строительство детского сада №93 по улице Родзевича-Белевича в Северном районе города. Однако подрядчик так и не успел завершить работы в срок.

В начале зимы недостроенный объект проинспектировал мэр Орла Юрий Парахин. Глава облцентра отметил, что даже уже выполненные работы отставляют желать лучшего. Подрядной организации, пообещавшей успеть до 20-х чисел декабря, пришлось одновременно наращивать темпы и исправлять замечания.

Сейчас в детском саду осталось завершить сборку мебели, доделать косметический ремонт и убрать строительный мусор.

- Приемка уже ведется. Как только акты выполненных работ будут подписаны, детский сад №93 откроют для его юных воспитанников, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Пока же завершения строительства ждут 155 малышей. Группы уже полностью укомплектованы: 80 детей в группах в возрасте до трех лет и 75 детей в возрасте от трех до семи лет.