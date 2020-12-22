У орловца украли велосипед, соковыжималку и радиатор

Житель Орла стал жертвой вора, причем не случайного Фото: Архив "КП"

Житель Орла стал жертвой вора, причем не случайного. Поживился имуществом горожанина его же работник.

Мужчина пришел в полицию и рассказал, что из его гаража пропал велосипед стоимостью около 30 тысяч рублей, соковыжималка и радиатор. Орловец пояснил, что расположенный на придомовой территории гараж не был заперт. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража", начались оперативно-розыскные мероприятия. Через некоторое время они дали свои плоды.

- В результате проведенных мероприятий, полицейские получили информацию о том, что к совершенной краже может быть причастен гражданин 46 лет, который некоторое время назад работал у потерпевшего. Орловец признался в совершенном преступлении и выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Охочий до чужого имущества орловец суда будет дожидаться под подпиской о невыезде. Сейчас продолжается следствие.