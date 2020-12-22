В Орле 70 детей-сирот получили квартиры в новостройках. Фото: «Орелстрой»

Сегодня, 22 декабря, на территории нового жилого комплекса «Московский Парк» холдинга «Орелстрой» прошла торжественная церемония передачи ключей от квартир. Их получили 70 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Все квартиры для новых владельцев подготовили с готовой отделкой, ПВХ-окнами, электрической плитой и даже отдельными новогодними подарками - микроволновыми печами.

– От души поздравляю вас с этим новогодним подарком. Эти квартиры, которые станут для вас первым жильем, стартом в жизнь, уютным уголком, где вы найдете спокойствие, радость, возможность жить и развиваться дальше, – обратился к новоселам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В целом за 2020 год в Орловской области для сирот было приобрено 178 квартир, из них 113 – на первичном рынке. В грядущем году в облцентре ключи от нового жилья планируют вручить еще сотне человек.