Коронавирус в Орловской области: растет заболеваемость среди госслужащих Фото: Архив "КП"

В понедельник, 21 декабря, в Орле прошло заседание оперштаба. Одна из основных повесток дня – ситуация с заболеваемостью коронавирусом за минувшую неделю.

За это время в регионе заболевание выявили у 1246 человек, больше половины из них относятся к числу работающего населения (52,7%). Руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев рассказал, как распространен коронавирус по профессиональным сферам деятельности.

В структуре заболевших наибольший удельный вес приходится на медиков (24,2%) и работников образования - 14,2%, далее идут сотрудники промышленных предприятий (9,4%), госслужащие (7,8%), банковские работники (6,4%), работники сельского хозяйства (3,2%) и ЖКХ (3%). Еще 2,6% в общей статистике заболеваемости занимают орловцы, трудящиеся в сфере торговли.

Однако за минувшую неделю в сравнении с предыдущей был замечен рост случаев COVID-19 среди работников сельского хозяйства (на 62%), банков (на 26,5%) и госслужащих (на 42%).