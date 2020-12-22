Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 декабря

Данные регионального оперативного штаба

Орловский оперштаб представил обновленную карту распространения коронавируса по региону. Где заразилось еще 179 человек и какова география болезни в целом.

За сутки в городе Орле COVID-19 подтвердился еще у 61 жителя, в Орловском районе заболели 25 человек, во Мценском 24, в Хотынецком 16, в Троснянском 13, в Дмитровском 11, в Свердловском 8, в Малоархангельском 5, в Урицком 4, в Шаблыкинском и Болховском по 3, в Залегощенском 2, по 1 жителю заболело в Корсаковском, Новосильском, Должанском, Знаменском районах.

За все время наблюдения сложилась следующая картина. В Орле заболело 10 094 человек, в Орловском районе 2 469, Ливенском районе 1 370, в Мценском районе 1058, в Дмитровском 485, в Урицком 452, в Болховском 366, в Хотынецком 356, в Свердловском 315, в Покровском 286, в Малоархангельском 282, в Новодеревеньковском 268, в Залегощенском 230, в Колпнянском 229, в Кромском 188, в Верховском 185, в Глазуновском 132, в Знаменском и Сосковском по 125, в Новосильском 110. Меньше всего заболевших в Краснозоренском районе - 94 и Корсаковском – 48.

Всего в Орловской области 19 761 человек инфицировался COVID-19.