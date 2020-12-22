Для орловских школ купили новые автобусы

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловским школам вручили купили новые автобусы. Машины заменят транспорт, который уже отслужил свое.

Ключи от новеньких "ГАЗелей" и "ПАЗов" передал главам районом губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что автобусы позволят ребятам добираться до школ с комфортом и безопасность. 18 из 19 автобусов пойдут на замену старых, а 1 отправится во Мценский район на новый маршрут.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- В общей сложности с учетом сегодняшней партии школы региона получили 143 автобуса, а это – больше половины от общего числа школьного автопарка. Всего в Орловской области на школьные маршруты ежедневно выходят 224 автобуса, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В школу на автобусах в регионе добирается около 6 тысяч ребят.